За сутки в Москве скончались девять человек с COVID-19

За сутки в Москве умерли еще девять пациентов с COVID-19. Такие данные сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отмечается, у всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус нового типа.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в столице скончались 5 025 человек с коронавирусом.

Специалисты напоминают: при проявлении симптомов ОРВИ не стоит заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к врачу.

Согласно статистике, в Москве ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. Ранее она была самой сложной в России, напоминает ТАСС. Всего в столице зарегистрировано 273 273 случая инфицирования COVID-19, из них 750 – за последние сутки. Выздоровели 232 706 пациентов. И вновь число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся, составив 1 223.