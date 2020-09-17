Польша будет добиваться ареста диспетчеров, работавших во время катастрофы самолета Качиньского

Варшава намерена добиваться временного ареста трех диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году – в день, когда самолет президента Польши Леха Качиньского потерпел катастрофу. Соответствующее ходатайство было направлено в суд района Варшава-Мокотов польской генпрокуратурой.

Если ходатайство будет удовлетворено, это будет шагом к тому, чтобы диспетчеров объявили в международный розыск, поясняет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Эву Бялик. Она также рассказала, что диспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы, ставшей причиной множества жертв.

10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку упал самолет Ту-154. На его борту находился президент Польши Лех Качиньский и высшее руководство страны. Они летели в Катынь на траурные мероприятия. Выживших в катастрофе не было.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, катастрофа произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром (в тот день был сильный туман), а также недостатками в подготовке пилотов и обеспечении полета. Первая польская комиссия подтвердила эти выводы, однако нынешние власти страны инициировали проведение второй комиссии. Одна из версий, выдвинутых новой комиссией, заключается в том, что российские диспетчеры умышленно спровоцировали катастрофу. Новое расследование политически ангажировано, считает Россия.