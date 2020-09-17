Минюст США хочет приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов

Министр юстиции США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам жестче обходиться с участниками массовых протестов, в том числе обвинять их в заговоре с целью совершения госпереворота, передает телеканал "Россия 24".

Барр предупредил подчиненных о возможном усилении протестов по стране по мере приближения ноябрьских президентских выборов. И отдельно призвал поступать по всей строгости закона с теми, кто нападает на сотрудников правоохранительных органов. Так, ФБР уже предъявило обвинения мужчине, который на этой неделе выстрелил в офицера службы безопасности суда в городе Финикс.