Афроамериканец устроил стрельбу возле суда в Аризоне

В Финиксе (США, штат Аризона) произошла стрельба возле здания Федерального суда. Проезжая мимо здания, мужчина выстрелил в сотрудника службы безопасности.

Охранник получил неопасные для жизни травмы. Полиция Финикса объявила розыск автомобиля, из которого велась стрельба.

James Lee Carr, 68, was charged in a criminal complaint for assault on a federal officer, for allegedly shooting a court security officer outside of the U.S. Courthouse in Phoenix on 9/15/20. Thank you @PhoenixPolice,@USMarshalsHQ, @USAO_AZ, public & media for your assistance. pic.twitter.com/9NKoYSQdZm