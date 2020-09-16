Надаль вышел в третий круг Masters в Риме после победы над Карреньо-Бустой

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль пробился в третий круг теннисного турнира серии Masters в Риме. Во втором раунде 34-летний испанец победил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту, являющегося 18 номером мирового рейтинга ATP.

Получивший от организаторов турнира второй номер посева Надаль не оставил сопернику шансов на итоговый успех. Рафа отдал Карреньо-Бусте лишь два гейма, а победитель встречи был определен по итогам двух сетов – 6:1, 6:1 в пользу Надаля. На корте теннисисты провели 1 час 14 минут.

Соперник Надаля по третьему кругу определится в паре Душан Лайович (Сербия) – Милош Раонич (Канада). Их матч состоится в четверг, 17 сентября.