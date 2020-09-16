Андрей Воробьев: вводить повторный карантин в Подмосковье не планируется

В России, как заявили сегодня в ВОЗ, серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекции нет. Но все мы помним, что именно из Европы, а не из Азии, к нам весной пришла эта болезнь. Поэтому решили выяснить, что готовится у нас. Спрашивали у главы Подмосковья, который сегодня открывал новый суперсовременный медицинский центр "Лапино-2", к слову, лечиться там можно бесплатно по полису ОМС. Вот наш разговор с Андреем Воробьевым.

Андрей Юрьевич, вы сегодня открыли новый центр в Лапино. Медицинский центр, мы видим за вашей спиной, красивый. Расскажите о нем, пожалуйста.

Да, и шикарный. На самом деле, доступно, потому что здесь не только добровольное медицинское страхование, не только деньги, но и по обязательному медицинскому страхованию работает и в Лапино перинатальный центр и, соответственно, высокотехнологичная медицина, которая будет здесь в хирургическом корпусе. Мы сейчас участвовали на открытии и, конечно, самое ценное – всегда врачи. Здесь подобрана очень серьезная, мощная команда врачей под те задачи, которые перед нами стоят – борьба, прежде всего, с онкологией. Этот корпус, прежде всего, для этого предназначен. Будет третья очередь, что очень важно, и лучевая терапия, и другие исследования, которые крайне востребованы сегодня.

Раз мы заговорили о здравоохранении. Во многих странах Европы, мы видим это, уже начинаются новые закрытия из-за коронавируса. Это называют второй волной, говорят о росте заболевания, соответственно, новые ограничительные меры. В Подмосковье возможно введение новых ограничительных мер в ближайшее время?

У нас было много эфиров про COVID-19, сейчас у нас ситуация стабильная. Мы выявляем от 150 до 170 случаев в день, в принципе, это не критично. И самое главное – у нас такая заметная динамика отсутствует, держимся на уровне, у нас порядка 5 тысяч коек подготовлено, 2700-2780 заняты. Поэтому смотрим за динамикой. Понятно, что приняты все меры предосторожности: мы тысячу раз все друг другу это напоминаем и говорим, что они необходимы. Пока мы видим, что ОРВИ подрастает, поэтому большое внимание уделено прививкам, вакцине и детям, и взрослым. Этим занимаемся очень интенсивно.

Про грипп. Про вакцинацию от гриппа. В этом году ведь будет гораздо более масштабная программам вакцинации от гриппа чем обычно.

Да, президент принял программу и поставил целевые показатели: 60% (это очень много) должны привиться добровольно, но вместе с тем мы должны сделать вакцинацию доступной. Поэтому у нас есть мобильные, передвижные комплексы, их порядка 30, и есть выезд на предприятия, и, соответственно, все услуги в поликлиниках. Поэтому максимально стараемся эту вакцинацию сделать оперативно. По 40-45 тысяч в день у нас идет вакцинация. Все в дорожной карте. Вакцина есть, поэтому эта тема тоже важная.

А когда будет вакцинация от коронавируса в Подмосковье, и будет ли она бесплатной?

Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследования вакцины. И я очень надеюсь, что с декабря мы тоже начнем вакцинировать. Все ждем. Но необходимо получить окончательные документы для того, чтобы вакцина была безупречной. Вакцинация будет бесплатной конечно. Но нужно дождаться вакцины.

Еще о коронавирусе. Мы помним, что во время первой волны, весной, приходилось в срочном порядке создавать много так называемых "ковидных коек", в Московской области в том числе. Создавалось, в том числе и в опустевших торговых центрах. Сейчас какова ситуация с "ковидными койками", есть ли резерв, нужно ли создавать еще резервы на случай второй волны, ведь ученые, очень многие ученые-вирусологи говорят, что второй волны практически не избежать.

Станислав, вас так и тянет в ковидную тему, вы постоянно ее поднимаете. Есть койки. Я сказал, что у нас 5 тысяч приготовлено. Слава богу, занято 2700-2780 каждый день. Поэтому я очень надеюсь, что не понадобятся они. Мы еще один очень приятный момент отмечаем, что тяжелых по COVID-19 тоже сейчас значительно меньше. Это тоже радует.