На месте строительства детсада на Дону обнаружили неизвестные останки

Во время строительства детского сада в селе Самбек Ростовской области нашли костные останки. По предварительной информации, времен ВОВ. Место происшествия обследуют сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное управление СК.

В настоящий момент стройку приостановили. Находка направлена на судмедэкспертизу. По данному факту орагнизована доследственная проверка, ход которой будет контролировать прокуратура. По завершению всех мероприятий специалисты примут процессуальное решение.