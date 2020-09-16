16 сентября 2020 22:00 ГТРК "Дон-ТР"

На месте строительства детсада на Дону обнаружили неизвестные останки

Во время строительства детского сада в селе Самбек Ростовской области нашли костные останки. По предварительной информации, времен ВОВ. Место происшествия обследуют сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на региональное управление СК.

В настоящий момент стройку приостановили. Находка направлена на судмедэкспертизу. По данному факту орагнизована доследственная проверка, ход которой будет контролировать прокуратура. По завершению всех мероприятий специалисты примут процессуальное решение.

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