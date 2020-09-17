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Торговая война между США и Китаем 2 часа назад

17 сентября 2020 02:25

Пока не видел условия: Трамп не готов одобрить сделку Oracle по покупке TikTok

Дональд Трамп заявил, что пока не готов одобрить сделку Oracle по покупке китайского приложения TikTok потому, что еще не видел условия. Добавил – ознакомится с ними в ближайшее время.

На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, президент Соединенных Штатов ответил: "Посмотрим".

Трамп пояснил, что, к своему удивлению, узнал – правительство не разрешает принять эти деньги. Ранее Oracle подтвердила, что выиграла сделку с китайской компанией ByteDance и будет "доверенным поставщиком технологии" TikTok, напоминает телеканал "Россия 24".

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