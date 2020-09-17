Мбаппе хочет покинуть Париж. Чемпион мира сватают в "Реал"

Ведущий форвард футбольной сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в самом скором времени покинет Париж. Предположительно, он станет игроком мадридского "Реала". Инсайдерам стало известно, что нападающий уведомил руководство "ПСЖ" о желании покинуть команду.

При этом Мбаппе пока публично ни разу не заявлял о своем желании сменить Париж на Мадрид или какой-то другой футбольный город. Как утверждает издание Betting Insider, руководители чемпионов Франции намерены выручить за темнокожего чемпиона мира как минимум 325 млн евро. Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году.