Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ" по окончанию сезона

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе намерен сменить клуб по окончанию сезона. Футболист сборной Франции уведомил об этом руководство клуба.

Согласно информации The Times, Мбаппе хочет продолжить карьеру в английской премьер-лиге, Серии А или испанской Ла Лиги. Интерес к футболисту проявляют "Реал", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Действующий контракт Килиана с чемпионами Франции истекает летом 2022 года. "ПСЖ" несколько раз предлагал Мбаппе продлить договор на более выгодных условиях, но получал отказ.