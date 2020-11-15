Самонадеянность Пашиняна обернулась для Армении обманом

Подробный разбор трехсторонних договоренностей от 9 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией, на которых буквально настоял Путин, а значит, и выступил их гарантом. Война прекращается. И на сей раз она действительно прекратилась с нуля часов 10 ноября. Армения потеряла добрую половину территорий Нагорного Карабаха и вокруг него – того, что она контролировала до конца сентября.

Часть перешла под контроль в результате успешного наступления азербайджанской армии, включая второй город Карабаха Шушу, и еще около трехсот населённых пунктов, часть по требованию Азербайджана Армения должна уступить до конца текущего месяца. Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, остается под контролем наших миротворцев. В Нахичевань из Азербайджана открывается дорога – под контролем погранслужбы ФСБ России.

Принципиальный момент. Международная практика сводится к тому, что миротворцы размещаются на линии разграничения враждующих сторон лишь с согласия каждой из них. Так получилось и на этот раз. Об этом – важнейший в совместном заявлении 4-й пункт: "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

То есть если через 4,5 года ни одна из сторон не откажется от наших миротворцев, то наш контингент остается там еще на пять лет и далее по той же схеме. Идеально было бы, если уже в ближайшие годы Армения и Азербайджан пришли к согласию по статусу Нагорного Карабаха, сами размежевали границы и Россия могла бы забрать своих воинов домой. Предполагается, что об этом начнутся переговоры. И они нужны, ведь пока конфликт все же не урегулирован. Лишь созданы условия для урегулирования. Путин прямо об этом и говорит: "Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов".

Доволен ли Путин, что наши войска там? Не думаю, что он прямо мечтал об этом. Его отношение к подобным вещам раскрывает фраза, сказанная по поводу другого конфликта, но она носит обобщающий характер: "Россия не пожарная команда, мы не можем все это подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит".

Исходя из этого, Путину уж точно было бы приятнее, если бы Азербайджан и Армения договорились сами и бескровно. Вот в чем идеал. А пока – временное решение – такое, как сейчас. Вопрос о статусе пока не решен. Глава МИД РФ Сергей Лавров о проблеме говорит очень осторожно: "Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе".

И это тогда, когда премьер Армении Пашинян даже в сложившихся условиях настаивает на статусе: Нагорный-Карабах (или Арцах по-армянски) должен получить международное признание. "Принципиально важное значение имеет окончательное решение вопроса о статусе Арцаха. Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом", – заявил он.

И сравните по этому же вопросу Алиева. Вот его переговорная позиция: "Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джабраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, не будет. Поэтому данный документ представляет огромное значение". Алиев вспоминает Пашиняну, как тот в прошлом году танцевал в Шуше. В Баку воспринято как дерзкая провокация. Алиев говорит, что пока он будет президентом... А у Ильхама Алиева есть реальный шанс оставаться у руля в Баку долго, ведь во второй карабахской войне Азербайджан откровенно празднует победу. Страна преодолела комплекс военного поражения от Армении в 90-е. Армия крепка как никогда. И все это – в зачёт Ильхаму Алиеву.

А многозначительно ссылаясь на "документ, который представляет огромное значение", президент Азербайджана имеет в виду и его 4-й пункт, где миротворцы России – на время с согласия обеих сторон. В Баку долго ждали развязки. И уж точно готовы ждать еще пять лет. Куда торопиться? Все ведь согласились. Разве не так?

Но как к такому согласию подошли? Каждая из сторон двигалась своим путем. Когда Пашинян два с половиной года назад пришел к власти по технологиям "цветной" революции, то отказался от переговоров с Азербайджаном, объявив, что "Арцах – это Армения. И точка". Вместо переговоров Пашинян отправился плясать в Шушу. Эта самонадеянность была обманом Армении и обманом Нагорного Карабаха. Недооценка ситуации обернулась блефом вместо военного строительства, дурным командованием в ходе разразившейся войны и опять же обманом своего народа с самого начала битвы. Из-за неверия в народ.

"Я и президент Карабаха не сообщали полную информацию о плачевной ситуации, чтобы не вызывать панику", – заявил Пашинян.

И что теперь? Армия Армении разбита на голову. Называя вещи своими именами, Пашинян говорит о "катастрофе". Но что было бы, если бы не Россия?

"Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию страны", – считает Никол Пашинян.

Да, для Армении сейчас горький момент. Переживание утраты психологи делят на фазы – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Отрицание, то есть не может быть, уже пройдено. Сейчас – гнев. Впереди – внутренний торг и внешний торг тоже – в предстоящих труднейших переговорах с Азербайджаном. Пока – гнев.