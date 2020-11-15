Соглашение по Карабаху – колоссальная дипломатическая победа Путина

Все, хватит. Навоевались. России очень не нравилась вторая карабахская война. Впрочем, как и сам карабахский конфликт, который тлел вот уже 30 лет. Президент Путин несколько раз своим авторитетом и своим словом "гасил" пограничные перестрелки, понуждая стороны к переговорам, но в итоге дипломатия враждующих сторон оказалась бессильна. И 27 сентября война разразилась.

В России война между Азербайджаном и Арменией – равными для нас партнерами – воспринималась крайне болезненно. Болезненно по-человечески, ведь миллионы азербайджанцев и миллионы армян здесь мирно живут. Болезненно и в смысле межгосударственных отношений.

Армения – наш военный союзник по Организации Договора о коллективной безопасности. При этом, правда, никем не признанная, включая саму Армению, Нагорно-Карабахская Республика не входит в зону ответственности ОДКБ. Азербайджан – надежный партнер и дружественное России государство на Кавказе, важнейший торговый партнер и весомый фактор безопасности на Каспии. С обеими странами давние и богатейшие культурные связи. И вот – война. Да еще совсем близко. Такая, что стала втягивать в себя с обеих сторон еще и боевиков с Ближнего Востока. Не для того же мы угомонили их в Сирии, чтобы они к нам поближе перебирались.

Азербайджан и Армению мирили сопредседатели Минской группы ОБСЕ Франция, Америка и Россия. Но Франции и Америке в итоге стало не до далекого Карабаха, а сказать решительное "Стоп" пришлось-таки России. Колоссальная дипломатическая победа лично Путина. Ведь факт, что никто из мировых лидеров – лишь Путин в последние недели вел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении по несколько раз в день. Не раз беседовал также с Эрдоганом и Макроном. Россия, не будучи стороной конфликта, даже понесла в этой войне и потери. 9 ноября наш военный вертолет Ми-24 над территорией Армении был сбит со стороны Азербайджана. Двое российских офицеров – майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин – погибли. Срочные извинения со стороны президента Алиева, обещания расследовать и наказать виновных. Выдержка Москвы. И, образно говоря, решительное "Хватит!" от Путина.

К 10 ноября 25 тысяч армян в Карабахе были уже в котле. Город-крепость Шуша как доминирующая высота – в руках азербайджанской армии. Развязка могла стать ужасающей. По срочно подписанному трехстороннему соглашению Азербайджан, Армения и Россия соглашаются на введение российских миротворцев ради прекращения бойни. Жизни десятков тысяч армян спасены. Ильхам Алиев заявляет о точке в конфликте.

13 ноября Путин собирает совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха. Участники – министр обороны Шойгу, иностранных дел Лавров, глава МЧС Зиниев и директор ФСБ Бортников.

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило четыре тысячи человек, раненых – свыше восьми тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч. Разрушены гражданская инфраструктура, многие культурные объекты. В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В его работе будут задействованы ресурсы Министерства обороны, МЧС, МИД, Пограничной службы ФСБ России, других ведомств Российской Федерации. Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания; взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе; координацией работы государственных структур и – надеюсь, очень на это рассчитываю – общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от ведения боевых действий; оказанием помощи правительственным органам Азербайджана и Армении, если они, конечно, в этом нуждаются, – а мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, – в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", – заявил Владимир Путин. То есть Россия включается по полной.