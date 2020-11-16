С 16 ноября в России вводятся новые антикоронавирусные ограничения

Число россиян, болеющих коронавирусом COVID-19, превысило 452 тысячи человек. Только за последние сутки их стало больше почти на 8 тысяч. По последним данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в России выявили коронавирус более чем у 1 миллиона 925 тысяч человек. Медики сделали свыше 68,5 миллиона анализов, сообщает телеканал "Россия 24".

В Москве с понедельника, 16 ноября, приостанавливают работу федеральные музеи и музеи-заповедники. Также ограничено до 25 процентов максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы.

В Московской области с 16 ноября в колледжах, техникумах и вузах будут учиться дистанционно. Транспортные карты учащихся заблокируют. Посетить центры занятости населения и управления социальной защиты можно только по записи.

В Санкт-Петербурге на 50 процентов сокращено количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Все сотрудники старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны перейти на дистанционный режим работы.

В Ленинградской области с 16 ноября:

- дети могут не посещать детский сад по заявлению родителей; при этом за ними сохраняется место, а оплата за данный период не взимается;

- льготным категориям учеников школ в случае перехода на дистанционку по заявлению родителей будет предоставлен сухой паек;

- кафе и рестораны будут закрываться в 23:00.

Есть изменения по проведению банкетов, застолий, торжественных регистраций в ЗАГСах, а также новогодних праздников – в общественных местах и заведениях общепита. Теперь количество участников ограничено 18 и при обязательном использовании средств защиты органов дыхания.

В Новосибирской области будет приостановлена работа фудкортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах.

В Волгоградской области запрещено посещение торговых центров подростками без сопровождения взрослых. Ужесточены правила ношения масок. Носить можно только гигиенические маски и респираторы, при этом "они должны плотно закрывать нос и рот". Предписано носить их также в лифтах и на парковках.

В Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, вводится режим обязательной самоизоляции. Заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в залах с 23:00 до 06:00. Несовершеннолетним разрешен вход в ТЦ и ТРЦ только в сопровождении взрослых.