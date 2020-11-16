Бельгийская почтовая голубка продана за 1 миллион 600 тысяч евро

1 миллион 600 тысяч евро отдали за самку голубя из Бельгии. Двухлетнюю голубку по имени Нью Ким в 2018 году назвали лучшей молодой птицей на гонках почтовых голубей.

Правда, после этого голубка ушла на досрочную пенсию, и заводчик даже не мечтал выручить за нее и тысячи долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Тем не менее Нью Ким выкупил представитель Китая, как полагают бельгийские СМИ, для размножения.

В Китае сейчас гонки почтовых голубей на длинные дистанции набирают популярность, вместе с этим растет и цена на птиц. В прошлом году самца Армандо купили за 1 миллион 250 тысяч евро.