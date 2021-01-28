Картина Боттичелли продана за рекордные 92 миллиона долларов

Картина "Молодой человек с медальоном" Сандро Боттичелли была продана на аукционе Sotheby's за 92 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Портрет была написан в 1470-1480 годах. Долгое время он принадлежал нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса. Картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Предыдущий владелец полотна приобрел его за более чем миллион долларов в 1982 году. Имя нынешнего владельца не разглашается, свою ставку он сделал по телефону. О его победе на аукционе объявила сотрудница Sotheby's, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ.

За саму картину покупатель заплатит 80 миллионов долларов, а с учетом всех сборов и налогов – 92,184 миллиона долларов.

Ранее самой дорогой картиной Боттичелли являлась "Мадонна Рокфеллера", проданная за 10,4 миллиона долларов.