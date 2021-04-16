"Спаситель мира": самая дорогая картина оказалась подделкой

Самая дорогая картина в истории "Спаситель мира" Леонардо да Винчи может оказаться подделкой. С таким утверждением выступили французские документалисты, которые сняли фильм о полотне стоимостью 450 миллионов долларов. Они представили свою версию, почему новый владелец, саудовский принц Мухаммед бен Салман, так и не смог выставить картину в Лувре рядом с "Моной Лизой". Искусствоведы выяснили, что работа максимум принадлежит кисти учеников Леонардо, но никак не самого мастера. А мягкая светотень, дымка танцующих волос Спасителя и ускользающая улыбка — лишь отвлекающий маневр. Новый фильм явился ударом по репутации коллекционера, стал готовой сенсацией для режиссеров, а широкой публике дал лишний шанс разгадать еще один код да Винчи.

Занимаясь расследованием самой большой маркетинговой манипуляции в истории искусства, появлением на рынке полотна “Спаситель мира”, режиссер Антуан Виткин не подозревал, что столкнется с государственной тайной французской республики и интересами Саудовской Аравии.

Эта картина небольшая — 65 сантиметров в высоту. У нее невероятная история. Ее нашел американский торговец предметами искусства.

Картина из коллекции Карла I пропала в середине 18 века. Потом, в начале 20 века, оказалась в руках английского промышленника. В 1958 году произведение искусства опять сменило владельца и оказалось на лестнице в частном доме в Новом Орлеане. Картину купили за чуть больше тысячу долларов, отреставрировали и попытались перепродать уже под видом редкого шедевра кисти Леонардо да Винчи. Никто не поверил, пока картину не согласились оценить эксперты лондонской Национальной галереи. Из пяти человек только один высказался в пользу того, что писал ее сам да Винчи.

Решением одного человека в зале музея появилась картина и подпись — Леонардо да Винчи. А уж чье полотно на самом деле — его или учеников — определять зрителям, решили в музее. Затем картину уже как подлинник продали российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву за 127 с половиной миллионов долларов, из которых посредник швейцарец Ив Бувье положил 44 миллиона себе в карман. Он часто наживался на сделках, подбирая шедевры для коллекции россиянина.

"Такова работа торговца. Условия принимаются клиентом, который хочет что-то купить. То, что господин Бувье получил большую прибыль, это его заслуга. А то, что клиент размером этой прибыли недоволен, это проблема клиента", — прокомментировал владелец галереи современного искусства Фредерик Понт.

Шедевр с сомнительным прошлым подтолкнул олигарха от него избавиться через аукцион Sotheby's, который выставил “Спасителя” в темном зале и устроил небывалую рекламную кампанию с участием другого Леонардо — Ди Каприо. Но это сработало. Покупатель, охотник за громкими именами, выложил рекордную сумму, плюс налог. Итого — 450 миллионов долларов, что сделало ее самой дорогой картиной в истории. Имя покупателя вскоре всплыло в американских газетах — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Узнав о сомнительном прошлом, он отправил на три месяца картину в Лувр, где хранятся 5 из 15 признанных в мире оригинальных полотен да Винчи. Экспертиза велась секретно.

"Полотно прошло через всевозможные приборы, радиографию каждого слоя. Привлекались международные эксперты. По итогам экспертиза позволила установить, что да Винчи мог участвовать в создании части картины, но не всей. И мы проинформировали об этом саудовцев", — отметил эксперт.

Чтобы спасти свой имидж, наследный принц потребовал вывесить полотно в Лувре рядом с Джокондой и подписать — "да Винчи". Французы, оглядываясь на тесные экономические связи, оружейные контракты с королевством, предложили компромиссный вариант — указать в подписи "студия да Винчи". Даже подготовили два разных каталога под выставку. Согласованием одного слова занималось французское министерство культуры, французский МИД, его глава Жан-Ив Ле Дриан. Окончательное, уже политическое решение принимал лично президент Макрон. В 2019-м картину в залах Лувра так и не выставили.

"Спаситель мира" уберег Лувр от обвинений в отмывании миллионов долларов на сомнительных произведениях искусства, но не уберег бен Салмана от подпорченной репутации коллекционера. Вложение оказалось проигрышным. Эксперты считают, что по такой баснословной цене картину уже вряд ли удастся кому-то продать. Да и где она сейчас, опять загадка. Одно время была на яхте принца в Красном море, а теперь, говорят, хранится в каком-то секретном месте в Саудовской Аравии.