Миллиардеру Рыболовлеву опять не удалось уличить арт-дилера Бувье в мошенничестве

Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев проиграл суд с арт-дилером Ивом Бувье. Швейцарец покупал для миллиардера картины, и Рыболовлев обвинил его в мошенничестве при этих сделках.

Как пишет Le Temps, прокуратура Женевы направила истцу и ответчику уведомление о планах закрыть расследование. Вмешаться в ситуацию они могут до 30 января. Адвокаты Рыболовлева и Бувье от комментариев отказались.

Рыболовлев, экс-акционер "Уралкалия", в 2011 году стал мажоритарием и президентом клуба "Монако". В тот период он приобрел немало статуй и картин. В 2015 году миллиардер подал в полицию Монако жалобу на Бувье, обвинив его в мошенничестве более чем на 1 миллиард долларов.

Всего Рыболовлев при содействии Бувье приобрел 38 произведений искусства на 2 миллиарда долларов. Затем он выяснил, что арт-дилер перепродал ему часть объектов по завышенной цене. В итоге бизнесмен продал свою коллекцию по более низкой цене, чем покупал.

Рыболовлев пытался судиться с Бувье в нескольких юрисдикциях, в том числе в США и Великобритании. В 2017 году, как сообщали французские СМИ, он пытался повлиять на ход процесса, пользуясь связями в правоохранительных органах Монако. В 2019-м суд Монако отклонил его жалобу на Бувье.