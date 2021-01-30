За кражу портрета Макрона грозит три года тюрьмы и €45 тысяч штрафа

Из мэрии коммуны Ферманвиль департамента Манш на северо-западе Франции похищен официальный портрет президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Мэр Ферманвиля Николь Бельо-Делакур считает это "символическим" актом и подала жалобу.

Портрет был похищен в конце декабря из зала для бракосочетаний, который в период пандемии коронавируса стал проходным. Сейчас это помещение используется как зал ожидания для пришедших на прием в мэрию коммуны с населением 1300 человек.

"Портрет президента – один из символов республики, разве это шутка? – возмущена Бельо-Делакур. – В данном случае у нее очень дурной вкус".

Она подала жалобу в жандармерию, ведется расследование, сообщает радиостанция France Bleu. Кражу, должно быть, совершили в середине дня, в рабочие часы. Был ли вор поклонником Макрона или, возможно, это политический акт? В 2019 году в разгар протестов "желтых жилетов" портреты французского президента уже были сняты со своих мест в ратушах нескольких муниципалитетов республики.

Мэрия уже обзавелась новой копией официального портрета Макрона. Между тем похитителю прежнего экземпляра могут грозить серьезные уголовные последствия: три года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.