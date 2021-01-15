В истории с иконой и Лавровым есть лишь бездоказательные спекуляции

Некоторые СМИ предались своей любимой западной "забаве" – везде и во всем искать "руку Кремля", отметили в МИД России, комментируя иконный скандал. По мнению российских дипломатов, для усиления антироссийской пропаганды используется любой, в том числе и максимально неуместный повод.

Речь идет об иконе, которую в Сараеве передали в дар министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Киев затребовал эту 300-летнюю икону себе, поскольку она якобы украдена из храма в Луганске после 2014 года. Однако Украина, возбудив уголовное дело о незаконном перемещении культурных ценностей, до сих пор не привела никаких доказательств того, что икона Святого Николая была приобретена незаконно ее последним владельцем.

МИД России по дипломатическим каналам передал икону обратно дарителям для уточнения ее происхождения. Но в ряде стран, отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства во "ВКонтакте", продолжают распространяться бездоказательные спекуляции о судьбе иконы, бросающие тень на Россию.

Некоторые журналисты выдают собственные фантазии за проверенную информацию вместо того, чтобы дождаться официального заключения по иконе.

Икона, чья предполагаемая стоимость оценивается в 12,5 миллиона евро, якобы была найдена под Луганском. Возраст иконы оценивается в 300 лет. Она принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO. В 2013 году банк лишили лицензии из-за банкротства, после чего икона осталась на хранении в депозите Bank Sprska.

На Украине заявили, что эта икона якобы похищена из луганского храма после того, как в 2014 году Киев начал фактически гражданскую войну на востоке страны. Украинский МИД направил в Сараево ноту с требованием выяснить происхождение иконы, которую Киев назвал "объектом культурного наследия Украины". Москва призвала все стороны спокойно разобраться в вопросе происхождения иконы, провести экспертизы с привлечением Интерпола.