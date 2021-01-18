Лавров: патриарх Константинопольский пытается похоронить влияние православия в мире

Патриарх Варфоломей по указке США пытается похоронить влияние православия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По мнению министра, Варфоломей открыл ящик Пандоры, что привело к расколу в Кипрской православной церкви и брожениям в других православных церквях. Лавров считает, что американцы активно работают с патриархом Варфоломеем "под девизом свободы религии и вероисповедания". Однако их цель – похоронить влияние православия в современном мире.

"Другого объяснения действиям этого человека я просто не вижу", – сказал Лавров.

Патриарх Константинопольский идет по пути подрывных действий, начатых с раскола на Украине. При этом он обманул образованную при этом Православную церковь Украины, "обрезав в итоге обещанные ей права", подчеркнул Лавров. Сейчас предпринимаются попытки воздействовать и на другие православные церкви.

В декабре 2018 года было объявлено о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). Константинопольской патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии. Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле было Божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку раскола на Украине.