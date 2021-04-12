Лавров: погоня Киева за рейтингом может плохо кончиться

Украинские власти могут сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.

Он сказал, что уроки должны были быть извлечены из событий 2014 года, но этого не произошло. Пока эта истина не усвоена всеми, кто поощрял антироссийские настроение украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания Киева выполнять международые договоренности.

"Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", – считает он.

Одобрение ситуации в Донбассе началось в феврале, когда участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Между тем в Киеве заявили, что не планируют подготовку боевых действий в Донбассе.