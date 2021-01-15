На Украине завели дело из-за подарка Лаврову

Подарок стал поводом к возбуждению уголовного дела на Украине. Дело возбуждено из-за подарка министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который преподнес сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Подарком была 300-летняя православная икона, найденная в Луганске. Додик был не прочь отдать икону Киеву, если Украины докажет, что искала ее до его встречи с Сергеем Лавровым.

О возбуждении уголовного дела о незаконном вывозе иконы заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. При этом он подчеркнул, что "на Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика". По его словам, неоспоримый факт, что икона происходит с украинской территории. РИА Новости сообщают, что МВД Украины призвало не использовать икону с ликом Святого Николая во внутриполитической борьбе в Боснии и Герцеговине. Киев надеется, что Сараево окажет содействие в экспертизе и скорейшем возвращении иконы на Украину.

При этом на Украине подчеркнули, что Сараево и Киев – участники конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей.

Икона была вручена Лаврову во время визита в Сараево 14 декабря 2020 года. После того, как украинское посольство в Сараево направило ноту протеста в МИД Боснии и Герцеговины, то российский МИД передал спорную икону в посольство балканской страны в Москве. Москва порекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения, в том числе по линии Интерпола.

Стоимость иконы составляет 12,5 миллиона евро. Ранее она принадлежала одному из владельцев литовского банка UKIO. В 2013 году банк лишили лицензии из-за банкротства, после чего икона осталась на хранении в депозите Bank Sprska.

Украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич настаивает на передачу иконы Киеву. По его словам, икона была украдена из луганского храма после начала так называемой "антитеррористической операции" (АТО) на востоке Украины в 2014 году.