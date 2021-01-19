19 января 2021 07:30

В Неаполе обнаружили украденную картину Леонардо да Винчи


EPA

В Италии обнаружили похищенную пару лет назад картину "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. Авторство, правда, чаще приписывают его ученикам, а не самому художнику. Написана она была ещё в XV веке.

В 2019 году, как оказалось, её похитили из подвала одной из базилик Неаполя. Известно об этом стало только сейчас, когда картину нашли. Обнаружили её неподалёку – в частной квартире. Хозяина арестовали.

Теперь ищут самих преступников, которые похитили произведение искусства, сообщает телеканал "Россия 24. Не исключено, что картину должны были отправить на экспорт, но коронавирус внёс свои изменения.

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