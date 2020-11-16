Балотелли ведет переговоры с "Васко да Гама"

Марио Балотелли может в скором времени найти свою команду. 30-летний итальянский нападающий ведет переговоры с бразильским "Васко да Гама".

Последним клубом Балотелли была итальянская "Брешиа", ряды которой он покинул летом. С тех пор Марио находится без клуба. Но теперь у скандально известного нападающего полявился шанс найти команду, сообщает "Спорт-Экспресс".

Марио пытался договориться с другими бразильскими клубами – "Фламенго" и "Ботафого", но не смог согласовать контракт. Теперь он ведет переговоры с "Васко да Гама".