Джон Терри может возглавить "Дерби Каунти"

Новым тренером "Дерби Каунти" может стать бывший капитан сборной Англии и "Челси" Джон Терри. У помощника главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита появится возможность начать самостоятельную практику.

"Дерби Каунти" крайне неудачно выступает в текущем сезоне. Двукратный чемпион Англии и один из старейших клубов страны набрал 6 очков и занимает последнее 24-е место в Чемпионшипе. На прошлой неделе был отправлен главный тренер голландский специалист Филипп Коку.

Играющим тренером "баранов" стал Уэйн Руни, не имеющий опыта самостоятельной работы. Поэтому руководители клуба готовы назначить Терри главным тренером, а Руни его помощником, информирует Daily Mail.