ММА Серия. Омаргаджиев выиграл в схватке с Васильевым

Боец смешанных единоборств Гаджи Омаргаджиев на турнире "ММА Серии-2.: Время новых героев" одержал очередную, 12-ю по счету победу и не имеет поражений. Он выиграл у другого до сих пор непобежденного бойца – Владимира Васильева.

"ММА Серия" возвращается к своим фанатам и в Северной столице прошли несколько весьма зрелищных поединков. Омаргаджиев и Васильев завершали программу, а до них в октагоне еще десять боев спортсменов, представляющих шесть стран – Россию, Египет, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

Самую быструю победу одержал россиянин Данил Ваганов, который досрочно победил Муслима Джурабаева из Узбекистана за 25 секунд. Меньше минуты понадобилось и казахстанскому бойцу Константину Чередниченко, который победил россиянина Андрея Воробьева удушающим приемом за 59 секунд.

Антон Волков победил соотечественника Константина Солдатова единогласным решением судей. Наш Руслан Шамилов выиграл у Абделя Эмама (Египет) нокаутом в 1 раунде. Сергей Денисов досрочно во втором раунде победил Николая Чернышева. Также во втором раунде Иван Богданов выиграл у Василия Бабинцева.

Удушающий прием помог Файзулло Муминову из Таджикистан одолеть Виктора Чухлебова. Узбекский боец Рамзиддин Омонов победил Егора Хорошилова в первом раунде, а Бектурсун Кайыпназар (Кыргызстан) был сильнее Артема Остякова, который продержался чуть более двух минут.