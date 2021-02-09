ММА Серия. Осетров, Шуркевич и Садыгов победили в "Шторме"

Очередной турнир по смешанным единоборствам "ММА Серия-25: Шторм" прошел в Омске. Бойцы вновь созданной команды Shlemenko Fight Team впервые заполнили кард и встречались с соперниками из других регионов России и из Киргизии.

Два принципиальных боя продлились все три раунда, и россияне Александр Осетров и Алексей Шуркевич добили побед над, соответственно, Нуржигитом Караевым и Улугбеком Оскановым лишь решением судей. А вот Мири Садыгов победил соотечественника Амирхана Зоидова удушающим приемом в 1-м раунде.

Стоит отметить также результаты еще трех боев: Константин Булыгин "задушил" Вячеслава Мещеркина в первом раунде, также в первом раунде Денис Кириллов победил Владислава Шабалина удушающим приемом, а Карен Амбурцумян выиграл у Махмуда Рахманова болевым приемом в конце второго раунда.