Костромской призывник украл два музыкальных центра для проводов

В Красносельском районе Костромской области молодой человек украл из культурно-досугового центра села Подольское два музыкальных центра, причиной тому стали его проводы в армию. Об этом сообщает ГТРК "Кострома" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Местный житель 2001 года рождения забрался в культурно-досуговый центр села и вынес оттуда два музыкальных центра. Правоохранители выяснили,что мужчину побудила на кражу повестка из военкомата, которую он получил накануне.

Призывник украл технику, чтобы получить за нее деньги, на которые молодой человек купил алкогольную продукцию на проводы в армию. Теперь злоумышленнику грозит не год армии, а до пяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража".