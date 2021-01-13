Путин: в России с тревогой наблюдают за ситуацией с "британским" коронавирусом

В Москве с тревогой наблюдают за обнаруженным в Великобритании новым штаммом коронавируса. Об этом на совещании с правительством в Ново-Огарево заявил президент России Владимир Путин. При этом глава российского государства добавил, что введенные Россией транспортные ограничения, в частности авиационные, носят временный характер.

"Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", – пояснил Путин на заседании с членами правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Владимир Путин отметил, что наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но это пока не должно нас успокаивать. При этом, продолжил глава российского государства, задушить болезнь не удается, как и не удается предотвратить все негативные последствия, которые с ней связаны.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова отметила, что специалисты находятся в контакте с европейскими партнерами в связи с появлением британского штамма, вызывающего COVID-19. В России проводятся научные исследования по поводу появления новых штаммов коронавируса. Голикова пообещала о результатах доложить дополнительно, когда исследования были завершены.

При этом Путин предложил переходить от масштабной вакцинации от коронавируса к массовой.