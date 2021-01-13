Как справиться с неприятными проявлениями менопаузы

У многих женщин наступление менопаузы сопряжено с некоторыми неприятными симптомами. Например, к ним относятся приливы – внезапно возникающее чувство жара в груди и лице. Также женщины страдают от головокружения, усиленного потоотделения, набора лишнего веса и других проявлений, которые сказываются на качестве жизни. В новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Татьяна Шаповаленко и ее дочь Наталия Тарасова рассказали, как можно уменьшить проявления климакса.

Средний возраст наступления менопаузы составляет 45-55 лет. В этот период в организме женщины начинается гормональная перестройка, и количество эстрогена (гормона, который отвечает за нормальное функционирование всех органов и систем) постепенно снижается. Поэтому растет выброс катехоламина, что и приводит к приливам. Количество мелатонина (ответственного за хороший сон) и серотонина ("гормона хорошего настроения") также снижается, и в результате женщины страдают от бессонницы, перепадов настроения и раздражительности.

В первую очередь, чтобы уменьшить симптомы менопаузы, необходимо скорректировать свое питание и отказаться от вредных привычек. Как правило, если эти проявления сильно влияют на самочувствие, врач может предложить женщине начать заместительную гормональную терапию. Однако некоторым она противопоказана. Кроме того, есть женщины, которые сознательно от нее отказываются. Специалисты обычно рекомендуют им негормональные препараты с бета-аланином – аминокислотой, которая способствует улучшению настроения и сна, а также уменьшению частоты приливов. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование.