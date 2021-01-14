"Без лоха жизнь плоха": зрители "России 1" – о жертвах "серого" бьюти-рынка

13 января в эфир вышел выпуск программы "Прямой эфир". Темой стал подпольный косметологический рынок и его горе-специалисты, работающие без специального образования и в ужасных антисанитарных условиях уродующие россиянок. Зрители канала "Россия 1" были возмущены "героями" ток-шоу и их безнаказанностью. Свои гневные комментарии и личные истории они оставили под видеозаписью программы на официальном YouTube канале "Россия 1".

Косметологические процедуры всегда считались удовольствием недешевым. Но спрос на них в период пандемии не только не упал – как грибы после дождя стали появляться многочисленные салоны без лицензии или простые косметологи-надомники, которые по-быстрому прошли сомнительные курсы и теперь оказывают всем желающим эстетические услуги и не несут за это никакой ответственности. Невзирая на многочисленные печальные истории пациентов, которые чуть ли не каждый день всплывают на просторах Интернета, запись к таким "специалистам" заполнена на несколько недель назад. Зачем клиенты добровольно рискуют своей жизнью? Многие пользователи посчитали, что жертвы горе-косметологов сами виноваты в том, что с ними произошло.

Анна Герман (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены (прим.ред.).

Мозг надо лечить, а не морды кромсать))

Марианна Станишевская

Вот не жалко этих девиц. Думать нужно куда и к кому идет, если есть чем думать. Хотят за 3 копейки получить СУПЕР. Не бывает такого. Для того, чтобы работать пластическим хирургом нужно лет 20 отработать в челюстно лицевой хирургии.

Негодование зрителей вызвал и тот факт, что практически все "герои" скандального выпуска не только открыто говорят об отсутствии у них медицинского образования, необходимого опыта и лицензии на подобного рода манипуляции, но и гордо заявляют о своей безнаказанности. Где грань между сомнительной процедурой и нарушением закона?

Brigit Holms

Поразительно, что они ничего не боятся

Nata Krichko

Полиция может только бабулек торгующими носками, гонять за незаконную деятельность

Katrine

Ну вот я живу в Штатах, и здесь, конечно, такое просто невозможно. То есть кто-то может попытаться, и пытаются, и обычно это наши соотечественники, но их тут же сажают в тюрьму, надолго. Поэтому подобные вещи в принципе в Америке невозможны. Законами занимайтесь, и рабой всей карательной системы, а не мелкими сошками, и инфузориями инстраграмными.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту главного косметологического коуча Емельяна Брауде, которого называют "мясником" Инстаграмма. "Брауде секси", – написала JP. Про бывшего курьера, а ныне самого популярного гуру бьюти-рынка, давно ходят самые разные истории. Он проводит свои авторские семинары и мастер-классы по всей стране, а его многочисленные ученицы готовы защищать своего учителя несмотря ни на что, они гордо рассказывают о том, что колют инъекции по технологии Брауде. Так гостем программы стала косметолог Анна Борцова, которая окончила курсы Емельяна Брауде. Она уже больше года преподает в регионах для будущих косметологов и даже дает частные уроки онлайн. Как признается сама Анна, это все для хайпа.

Иван Панченко

Борцова закончила таганрогский строительный техникум по направлению ландшафтный дизайнер. Знаю, потому что сам там учился, только на другой специальности. Она переделана полностью, нос и сиськи пластика. В Сочи работала в шоколаднице и как из шоколадницы сразу можно стать медсестрой? Ах да, если не ошибаюсь она ещё закончила институт народного хозяйства в Ростове, что никак не относится к медицине. Могу сказать одно, если человек не может зарабатывать честным трудом, то он поступает как вышеупомянутая Борцова Анна.

Нарушают закон и пренебрегают элементарными правилами не только домашние косметологи, но и официальные салоны и клиники, что подтверждают видеокадры, показанные в программе "Пусть говорят". А также комментарии пользователей, которые рассказали о своих неудачных опытах общения с модными салонами и распиаренными косметологами.

Наталья Захарова

И что, домушники. Я сама потерпевшая знаменитой клиники г.Казани Светланы Жабоевой делала ринопластику и сделали ее не надлежащего качества после чего провисла коллумела и нос стал как у грузинки ))) и что после консилиума и претензий она мне одно сказала что я ни чем не докажу что они мне сделали не правильно. Вот тебе и Клиника с лицензией и что ... что от этого то ??? А специалисты то такие же и так же ездят на обучения ))) и так же в клиники зовут моделей и что дальше то??? У меня до сих пор ноздри разные хотя это так не должно быть

Elena Lopatina