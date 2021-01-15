Последствия коронавируса: сколько сохраняются и как с ними бороться

Более 10% людей в России имеют антитела к коронавирусу – по примерным подсчетам, с инфекцией столкнулись не менее 15 миллионов жителей. Даже если люди перенесли болезнь бессимптомно или довольно легко, они все же задаются вопросом: не проявятся ли последствия коронавируса в будущем? На этот вопрос ответил Александр Мясников на канале "Россия 1". А также рассказал, как долго сохраняются одышка, кашель, слабость и другие признаки болезни и как с ними бороться.

Говорить о долгосрочных последствиях коронавируса и их лечении рано, считает доктор Мясников. Объективных и подтвержденных данных у медиков пока нет, так как пандемия длится один год, – все прогнозы и предложения могут сработать с вероятностью 50%. Но первое, что можно сделать, изучая последствия коронавируса прямо сейчас, – не навредить самому себе избыточными обследованиями, в частности – КТ. Процедура необходима в случае ухудшения течения болезни, напомнил ведущий программы "О самом главном". Ради любопытства делать томографию опасно.

"2% всех раков груди у женщин относятся к компьютерной томографии. Это облучение даже на современных аппаратах. Чем моложе человек, тем больший ему это наносит вред", – объясняет Мясников.

Что касается "классических" последствий коронавируса, их длительность может достигать следующих показателей:

Отсутствие обоняния – 5-14 дней. Некоторые люди не чувствуют запахов до 3 месяцев, но в норме обоняние восстанавливается за 1-2 недели.

Слабость и мышечная боль – 2-3 недели, как после тяжелого гриппа.

Головная боль – обычно уходит раньше, чем слабость.

Остаточный кашель – до двух-трех месяцев.

Лекарств от последствий перенесенного коронавируса, подчеркивает доктор Мясников, нет. От астении могут прописать ноотропы, для реабилитации после болезни – витамины, но действуют ли они, специалист не берется утверждать. Единственный комплекс, который поможет восстановиться после COVID-19, как и других недугов, – ЗОЖ: физическая активность, свежий воздух и калорийное легкоусвояемое питание.