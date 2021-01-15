В Евпатории мать жестоко расправилась с девятилетним сыном

В Евпатории обнаружили тело девятилетнего мальчика с многочисленными ожогами на теле. В убийстве заподозрили его 39-летнюю мать, но уголовного преследования женщина, как отметили с республиканском управлении СКР, может избежать.

Что стало причиной расправы, остается неизвестным. По данным следователей, днем 14 января женщина принялась издеваться над мальчиком, тушила об него сигареты, а затем задушила.

Во время задержания подозреваемая вела себя неадекватно, ее доставили в больницу, где и выяснилось, что она давно страдает психическим заболеванием. Если судмедэксперты установят, что в момент убийства она находилась в невменяемом состоянии, уголовное преследование будет прекращено.

Не исключено, что фигурантами уголовного дела могут стать сотрудники опеки, которые должны были следить за семьей, отметили в республиканской прокуратуре.