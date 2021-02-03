Шизофреничка зарезала спящего сына

Во Владимирской области мать с шизофренией зарезала своего спящего сына. В отношении женщины в суд направлено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, передает ГТРК "Владимир".

Установлено, что ночью 22 октября прошлого года местная жительница вследствие ранее диагностированной у нее параноидной шизофрении подошла к своему спящему сыну и много раз ударила его ножом в область жизненно-важных органов. В результате потерпевший скончался на месте.

Экспертная комиссия заключила, что из-за психического расстройства мать не осознавала своих действий, их опасности, и не могла ими руководить. Уголовное дело рассмотрит Владимирский областной суд.