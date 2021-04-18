Крики из квартиры: мать резала ножом девятилетнего сына

В Санкт-Петербурге задержана женщина, которая, вооружившись ножом, порезала руку своему девятилетнему сыну. Жизни мальчика ничего не угрожает.

ЧП случилось в воскресенье, 18 апреля. В полицию во Фрунзенском районе города позвонили соседи, который рассказали, что из квартиры в их доме слышатся крики. На место происшествия срочно выехал полицейский наряд.

Прибывшие на место правоохранители застали в квартире 48-летнюю женщину, хозяйку жилья, ее 28-летнюю дочь и 9-летнего внука. У ребенка была резаная рана руки.

Как выяснили правоохранители, между матерью и дочерью возник конфликт из-за того, что молодая женщина регулярно употребляет наркотические вещества. Словесная перепалка переросла в драку. Мать бросилась к соседям за подмогой, но, когда вернулась назад, увидела в коридоре дочь с ножом в руках и внука с окровавленной рукой.

Мать ребенка полицейские задержали, а мальчика передали в руки врачей вызванной скорой помощи. Сперва молодую женщину привезли на медосвидетельствование для установления наличия наркотического опьянения, а затем – в отдел полиции для проведения процессуальных действий, пишет ТАСС.