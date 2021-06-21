Жительница Удмуртии зарезала спящего 12-летнего сына

В Сарапуле по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего мальчика задержали его 34-летнюю мать. Женщина зарезала отпрыска, когда тот крепко заснул, уточняет СКР по Удмуртии.

Семейная драма разыгралась в ночь на 19 июня. Владелица квартиры дождалась, пока ее сын уснет, а затем взяла нож и несколько раз вонзила его в грудь ребенку. От полученных ранений он скончался на месте.

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Она, как позже выяснилось, состоит на учете в психиатрическом диспансере. Подозреваемую в убийстве малолетнего задержали, но после экспертизы она может избежать уголовной ответственности.