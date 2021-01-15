Полицейские нашли водителя "Мерседеса", подрезавшего патрульную машину. Видео

Красноярские полицейские установили личность водителя автомобиля премиальной марки, устроившего противостояние на дороге с патрульной машиной.

На опубликованных кадрах видно, как "Мерседес", выезжая со второстепенной дороги, попытался вклиниться перед полицейской машиной.

После того, как у него это не получилось, водитель выскочил на встречную полосу, заблокировав проезд по ней, и снова попробовал вклиниться перед патрульным автомобилем.

В ГИБДД установили личность водителя, который оказался 50-летним жителем города. В его отношении составлен административный материал. Мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на несколько месяцев.