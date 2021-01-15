Сотников сделал "КАМАЗ-мастер" 18-кратным чемпионом "Дакара"

Российская команда "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стала победителем престижного ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Многодневна гонка проходила в Саудовской Аравии.

В пятницу, 15-го января прошел заключительный 12-й этап гонки протяженностью в 200 километров и финишем в Джедде. По итогам заезда Сотников смог удержать первую строчку генеральной классификации и впервые в своей карьере выиграть "Дакар".

Отметим, что весь пьедестал заняли экипажи "КАМАЗ-мастер". Второе место – у экипажа Антона Шибалова, третье – у пилота Айрата Мардеева.

Для автомобильной команды из России эта победа стала пятой кряду. Всего в активе "КАМАЗ-мастера" 18 побед в "Дакаре".