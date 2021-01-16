Дмитрий Сотников: КАМАЗ на "Дакаре" не подвел ни разу

Пилот российской гоночной команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников стал победителем многодневной гонки "Дакар" 2021 года. После завершения одного из самых сложных ралли сезона гонщик сказал, что техника вела себя идеально.

"Даже не верится пока, что мы выиграли, – цитирует Сотникова официальный сайт "КАМАЗ-мастера". – У меня просто нет слов, одни эмоции. Мы несколько лет шли к этой победе, постепенно приближались к ней. И сейчас я очень счастлив, горжусь всеми ребятами".

По словам Сотникова, вся команда проделала очень тяжелую работу, чтобы оказаться на первом месте: "Рад, что "КАМАЗ-мастер" занял все три призовых места на этом "Дакаре". В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистанс".