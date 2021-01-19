Чагин: "КАМАЗ-мастер" хочет продолжать оставаться на первой строчке

Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин подвел итоги минувшего ралли-рейда "Дакар", который ознаменовался победой экипажа россиянина Дмитрия Сотникова. Чагин отметил, что в следующем году команда намерена добиваться своей 19-й победы в многодневке.

"Конечно, как мы все понимаем, команда хочет остаться на подиуме, на верхней строчке. Все ребята это прекрасно понимают и не хотят возвращаться домой побежденными", – признался Чагин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нынешняя гонка начиналась очень непросто. "КАМАЗ" был во второй десятке турнирной таблицы, но каждый день мы меняли тактику, стратегию и перебирались в таблице выше. Мы безумно рады, что именно в этом году нам удалось быть не только первыми, но и занять весь пьедестал".

В то же время руководитель команды назвал рецепт успеха команды в ралли-рейде.

"Рецепт прост – надо меньше ломаться, меньше стоять и меньше терять времени. Технический уровень автомобилей и уровень подготовки пилотов примерно одинаковый. Это показывали и наши наблюдения за ритмом движения на спецучастке".

"Как говорят ребята, соперников разделяли секунды. При том пилоты друг друга не видели: либо была пыль, либо большие расстояние в минутах, но темп один – в секундах. И разница зависела только в том, кто потеряет меньше времени".

Напомним, что по итогам "Дакара"-2021 экипаж Сотникова стал первым в генеральной классификации среди грузовиков. Антон Шибалов со своим экипажем стал вторым, Айрат Мардеев – третьим.