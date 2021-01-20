Легенда ралли: "КАМАЗ-мастер" 18 раз побеждал на "Дакаре"

Триумфаторы "Дакара" – команда "КАМАЗ-мастер" вернулась в Россию. Как же удалось собрать полный комплект "бедуинов", то есть наград в грузовом зачете, и заодно поставить рекорд, став чемпионами уже 18-й раз подряд.

18 побед на "Дакаре"! "КАМАЗ-мастер" – официально легенда ралли-марафона. Больше выигранных золотых "бедуинов" нет ни у одной команды. В четвертый раз в истории обреченный на успех российский коллектив занял весь подиум. C восьмой попытки экипаж Дмитрия Сотникова выигрывает самую сложную гонку планеты.

"Впечатлило, насколько гонка усложнялась под конец. Все известно, местности прошлогодние, но организаторы завели туда, где мы не были в прошлом году, и до конца держали в напряжении. Последний этап сколько принес. Мы на финиш приехали, увидели, что камушек попал в поддон и капало масло. Нельзя было расслабиться до самого финиша", – говорит пилот команды "КАМАЗ-мастер", победитель ралли "Дакар – 2021" Дмитрий Сотников.

Одно из главных впечатлений завершившегося в Саудовской Аравии ралли-рейда – низко летящий экипаж Антона Шибалова и несоблюдающий социальную дистанцию телевизионный вертолет. Контакт двух единиц техники закончился благополучно. Но даже к такой непредсказуемой опасности россияне оказались готовы.

"Нас постоянно преследуют приключения. Если бы это не попало в кадр, об этом, наверное, никто бы и не узнал. Вовремя гонки за две недели бывают моменты еще и не такие. Гражданские автомобили выезжали не раз. Это не кольцевые гонки, не прикроешь, были моменты что и на трассу выскакивали. Это "Дакар", – говорит пилот команды "КАМАЗ-мастер", серебряный призер ралли "Дакар – 2021" Антон Шибалов.

"Дакар" выигрывает тот, кто теряет меньше времени. "КАМАЗ" сделал ставку на надежность машин и отлаженную работу механиков. На трассе Сотников потерял всего 22 минуты, – из-за пробитых колес. Заблудившийся на старте марафона Айрат Мардеев вынужден был отыгрывать потерянное время на дистанции, рискуя, не щадя машину. Победитель 2015 года, все же привел грузовик на подиум.

"Нужно ехать на грани, но ни в коем случае не перешагнуть. Я в кабине не один еду, со мной еще два члена экипажа, у которых семьи и дома ждут. Поэтому пилот несет ответственность не только за себя, но и за других членов экипажа. Где-то идешь на риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. В Саудовской Аравии никто не пьет шампанское", – говорит пилот команды "КАМАЗ-мастер", бронзовый призер ралли "Дакар – 2021", победитель ралли "Дакар – 2015" Айрат Мардеев.

"Дакар" остается верен себе. Это испытание людей и техники. Но пандемия коронавируса стала проверкой для самого ралии – 43-й старт легендарной гонки ответил на вопрос – а как вообще возможно проводить крупнейшие мировые соревнования. Теперь "КАМАЗ-мастер" готовится пройти "Шелковый путь".

"Все реально, все возможно. Не надо стоять на месте и не бояться проводить такие события и развивать и российский, и мировой автоспорт. Очень много было на "Дакаре", особенно в последние дни, вопросов от участников, будет "Шелковый путь", не будет. Я сказал: все, готовьтесь", – говорит руководитель команды "КАМАЗ-мастер", семикратный победитель ралли "Дакар" Владимр Чагин.

"Шелковый путь – 2021" должен пройти с 1 по 11 июля по территории трех стран: России, Монголии и Китая. Старт караван возьмет в Омске. "КАМАЗ" же и не думает останавливаться. Пока в песках Саудовской Аравии синяя армада громила соперников, в Набержных Челнах уже строят новый грузовик, которому предстоит покорять и "Шелковый путь" и "Дакар".