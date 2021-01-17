Камазовцы вернулись в Россию с "Золотым бедуином"

В московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье встречали триумфаторов "Дакара" – команду "КАМАЗ-мастер". Главная награда – "Золотой бедуин" – практически каждый год в руках наших гонщиков.

Бывает ли вообще такое, чтобы "КАМАЗ-мастер" проиграл? Многие зрители, болельщики, да и простые обыватели уже даже не представляют. Российские гонщики снова не дали даже шанса конкурентам, и, более того, заняли в зачёте грузовиков все три первых места.

Команда "КАМАЗ-мастер" всегда отличалась взаимозаменяемостью, сплоченностью и мастерством всех пилотов.

Поэтому в течение последних трёх сезонов побеждают разные гонщики: 2019-м году – Эдуард Николаев, в 2020-м – Андрей Каргинов, а в этот раз – Дмитрий Сотников. Для него это первая победа в "Дакаре" в карьере.

Своих бедуинов получили попавшие на пьедестал еще два камазовца. Второй год подряд в шаге от победы – Антон Шибалов, в машину которого на последнем этапе врезался вертолёт

Вернулся в кабину "КамАЗа" после перерыва победитель Дакара 2015-го года – Айрат Мардеев, который по итогу занял третье место.

Риск отмены "Дакара" из-за пандемии в этом году был как никогда высокий. Решение приняли буквально в последний момент. Однако, даже в таких обстоятельствах и с массой ограничений "КамАЗ" со своей главной задачей справился.

После прилёта в столицу вся команда по традиции, спустя несколько часов ожидания, отправится к себе на родину в Набережные Челны.