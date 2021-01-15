Мужчина снял на видео ударившую рядом с ним молнию

Двое увлеченных любительской радиосвязью мужчин едва не погибли от удара молнии на востоке Бразилии, сообщает Estado do Minas. Один из них, 44-летний Хосе Омар де Оливейра, снял разряд на видео.

Приятели не первый раз за последние три года забираются на возвышенности примерно в семи километрах от города Миндури (штат Минас-Жерайс). Днем 10 января они вновь проводили сеанс любительской радиосвязи, когда Хосе Омар взялся за телефон, чтобы снять приближающуюся тучу.

"Когда я увидел солнце и дождь с одной стороны, я решил снять видео, чтобы показать, насколько велик Бог, и показать прекрасную природу", – рассказал мужчина, являющийся советником главы города.

В этот момент в деревянное ограждение ударила молния. Запись прервалась, так как приятелей отбросило в сторону, на припаркованные машины. Они отделались царапинами

"Там, где мы возились с радиостанциями, никогда не было молний. Думаю, ее притянул мой мобильный телефон", – рассказал Хосе Омар, которого местные называют Мазиньо.