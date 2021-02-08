Водитель снегохода снял на видео накрывшую его лавину

Двум братьям из штата Юта посчастливилось выжить после того, как на них сошла лавина в Скалистых горах, сообщает Fox13. Один мужчина до последнего снимал надвигающуюся белую волну.

Все произошло в минувшую субботу, 6 февраля, на склоне горы Юинта, что недалеко от Дрейпера, где Майлз Пенроуз и его брат нередко катаются на снегоходах.

"Гора затряслась. Я подумал, что началось землетрясение. Но затем повернулся и увидел приближающуюся снежную волну", – рассказал Майлз.

Лавинный рюкзак не сработал, тем удивительнее, что молодой человек отделался только парой синяков: его отбросило на 18 метров, но не засыпало снегом. Майлз самостоятельно выбрался и принялся вызволять брата, который оказался в снежной ловушке.

В тот же день, как сообщил лавинный центр Юты, четыре горнолыжника погибли при сходе лавины в каньоне Миллкрик.