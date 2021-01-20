Сноубордист выжил во время схода лавины в Колорадо

Выдержка, уверенность и лавинный рюкзак спасли жизнь именитому американскому сноубордисту Морису Кервину, который во время спуска на перевале Лавленд в Колорадо спровоцировал сход лавины. Камера зафиксировала этот момент.

Кервин и его товарищи около недели дожидались благоприятных погодных условий, и вот 8 января им представился случай спуститься с пика Безымянный. Однако Морис не проехал и 100 метров, как снежный пласт под его ногами пришел в движение. Когда сноубордист потерял равновесие, он задействовал так называемую подушку безопасности в своем рюкзаке.

"Я был очень спокоен на протяжении всего спуска. Я думаю, очень важно сохранять спокойствие в такой ситуации. Часто, когда люди впадают в панику, они принимают неверные решения или вообще не принимают никаких решений", – заявил 25-летний Кервин изданию The Denver Channel.

На спине он преодолел около 300 метров, пока не уперся сноубордом в каменный выступ. Он вышел из этой передряги без травм, но призвал всех спортсменов не испытывать удачу таким образом и не соваться в горы в одиночку.

В минувшем году в США, по данным Colorado Avalanche Information Center, в результате схода лавин погибли 23 человека, в среднем же этот показатель за последние 10 лет составляет 27 человек.