Россия отреагировала на инцидент с "Адлером" и спецназом ВМС Греции

Российская сторона проясняет обстоятельства инцидента с судном "Адлер", которое досмотрел спецназ ВМС Греции. В настоящее время Москва находится в контакте с греческими властями. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Государственный деятель пояснила, что российские власти выясняют, на основании каких международно-правовых норм зарубежные военные сочли возможным произвести инспекцию нашего судна. Мария Захарова отметила, что досмотр был произведен якобы в рамках операции ЕС "Ирини". При этом российской стороне многое остается непонятным. Москва продолжит добиваться исчерпывающих разъяснений по поводу случившегося.

Об инциденте в Средиземном море рассказала владелец судна "Адлер". По ее словам, с ними связался греческий военный корабль и попросил предоставить информацию о перевозимом грузе. После солдаты высадились на судно и провели его досмотр. Они объяснили, что таким образом проверяют осуществление незаконных поставок оружия в Ливию.