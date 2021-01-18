Нужна помощь: Ксюшу Шахраюк спасут операции

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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Ксюше Шахраюк из Новосибирска.

У девочки акушерский паралич – в результате родовой травмы произошел разрыв нервов в плечевом сплетении, правая рука осталась неподвижной. Консервативное лечение не помогло. Восстановить руку может только серия микрохирургических операций, но родители девочки не в силах оплатить дорогое лечение.

Из письма Светланы Шахраюк, мамы Ксюши: "При рождении дочка получила тяжелую травму: врачи с силой вытаскивали ее и разорвали нервы в плече. В результате правая рука у Ксюши оказалась парализована. Неделю дочка лежала в реанимации, в тяжелом состоянии. Из роддома ее перевели в детскую больницу, где лечили в течение полутора месяцев. Но рука оставалась неподвижной. Нам рекомендовали обратиться в клинику в Ярославле, где имеется большой опыт в лечении акушерского паралича. Выяснилось, что помочь Ксении могут только операции. Первую сделали в сентябре. Оплатить ее нам помогли родственники. И мы уже видим результат! Дочка пытается приподнять ручку, может сжать ее в кулачок, но разжать пока не получается. Не сгибается ни локоть, ни кисть. Из-за того что нет опоры на руку, Ксюша не может переворачиваться, садиться. Восстановить функцию руки могут только дальнейшие этапные операции. Но оплатить их мы сами не можем, живем на небольшую зарплату мужа. Прошу, помогите!"

Для спасения Ксюши Шахраюк не хватает 372 305 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО "Клиника Константа" Михаил Новиков (Ярославль): "У Ксюши родовое повреждение правого плечевого сплетения.Тотальный паралич правой верхней конечности – отсутствуют активные движения во всех суставах. Девочке требуетсяпроведение многоэтапного оперативного лечения –микрохирургическая реконструкция правого плечевого сплетения.Надеемся, нам удастся восстановить двигательные функции рукии Ксения будет нормально развиваться".

Стоимость операций 759 360 руб.

42 662 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск"

22 178 руб. собрали телезрители "НСК 49"

322 215 руб. собрали читатели rbc.ru, infopro54.ru, tayga.info и rusfond.ru

Не хватает 372 305 руб.

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