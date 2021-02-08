Нужна помощь: Алису Ананьеву спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 17-летней Алисе Ананьевой из Ростова-на-Дону.

У девочки тяжелое искривление позвоночника – грудной сколиоз 4-й степени. Консервативное лечение не помогает, Алиса страдает от постоянных болей в спине, ей трудно стоять, сидеть и даже дышать. Помочь может только операция на позвоночнике с установкой специальной конструкции, которая позволит распрямить грудную клетку и устранить болевой синдром. Но оплатить конструкцию стоимостью около миллиона рублей родителям Алисы не по силам.

Из письма Елены Ананьевой, мамы Алисы: "До 12 лет у Алисы не было проблем со здоровьем. Дочка хорошо училась, занималась спортивными танцами, завоевывала призы, регулярно проходила медосмотры. А в 2015 году у Алисы вдруг начала болеть спина, правая лопатка стала заметно выпирать. Врачи диагностировали сколиоз, назначили массаж, лечебную физкультуру и физиотерапию. О танцах пришлось забыть. Алиса старательно все выполняла и постоянно носила жесткий корсет Шено. Но он сильно сдавливал тело, начались головные боли, и от корсета пришлось отказаться. Искривление усиливалось. Справа образовался горб, боли в спине стали невыносимыми. Сейчас Алиса в выпускном классе, готовится к экзаменам и надеется поступить в вуз на бюджет. С больной спиной все это дается очень тяжело. Месяц назад нам удалось попасть на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (Москва). Хирурги сказали, что поможет только операция с установкой на позвоночник специальной конструкции. Саму операцию выполнят за госсчет, но конструкцию нужно оплатить. У нас такой возможности нет. Прошу, помогите!"

Для спасения Алисы Ананьевой не хватает 891 120 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Алисы диспластический грудной сколиоз, достигший уже 4-й степени. Консервативное лечение не помогает, за последние два года искривление значительно усилилось. Без хирургического вмешательства деформация позвоночника будет только прогрессировать, на этом фоне возможно нарушение функций внутренних органов. Девочке требуется операция по новой, более щадящей и эффективной технологии – VBT, которая позволит не только устранить искривление, но и сохранить подвижность позвоночника. После периода восстановления Алиса сможет жить полной жизнью, без особых ограничений".

Стоимость металлоконструкции 898 404 руб.

7284 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 891 120 руб.

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