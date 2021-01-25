Нужна помощь: Данилу Силаева спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 13-летнем Даниле Силаеве из подмосковного города Егорьевска.

У мальчика сильнейшее искривление позвоночника – грудной сколиоз, достигший уже 4-й, самой тяжелой степени. Консервативное лечение не помогает, деформация позвоночника прогрессирует, страдают легкие, Даниле тяжело дышать, начались постоянные боли, образовался горб. Необходима срочная операция по установке фиксирующей позвоночник металлоконструкции. Но такая операция стоит больших денег. Ждать госквоты пришлось бы около двух лет, между тем состояние мальчика стремительно ухудшается, ждать нельзя.

Из письма Инны Уманской, мамы Данилы: "Когда Даниле было восемь лет, я заметила, что у него правое плечо выше левого. Хирург обнаружил у сына сколиоз начальной степени. Мы выполняли все назначения врача: делали лечебную гимнастику, сын носил корсет. Но в прошлом году, когда Данила сильно подрос, искривление быстро усилилось – и сколиоз достиг 4-й степени. Тогда об операции речи не шло, врач рекомендовал продолжить ЛФК и по-прежнему носить корсет. Но за последние полгода состояние сына заметно ухудшилось: появилась одышка, головные боли, вырос реберный горб справа. В интернете на профильном сайте я нашла отзывы о высококлассном хирурге – докторе Бакланове, у которого большой опыт успешного лечения сколиозов. Нам удалось попасть к нему на консультацию. Доктор обследовал Данилу и сказал, что консервативное лечение уже не поможет – нужна срочная операция. Я стала выяснять, где ее можно сделать. Оказалось, что госквоту в федеральный медцентр придется ждать около двух лет, но состояние Данилы не позволяет нам сделать это! Сына готовы прямо сейчас прооперировать в подмосковной Ильинской больнице, но операция платная, стоит больше полутора миллионов рублей, мы не в силах собрать такую большую сумму. Прошу, помогите!"

Для спасения Данилы Силаева не хватает 684 131 руб.

Спинальный хирург Ильинской больницы Андрей Бакланов (д. Глухово, Московская область): "У Данилы идиопатический грудной сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма, отмечен выраженный болевой синдром в грудном и поясничном отделах позвоночника. Мальчику требуется операция с установкой фиксирующей металлоконструкции, в ходе которой будет проведена короткая коррекция грудного сколиоза с сохранением подвижности позвоночника. После периода адаптации уйдет болевой синдром, двигательная активность Данилы не будет ограничена, исчезнет внешний дефект в виде асимметрии тела и реберного горба справа. Качество жизни Данилы намного улучшится".

Стоимость операции 1 556 800 руб.

872 669 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 684 131 руб.

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