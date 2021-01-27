Нужна помощь: Даниила Спатлова спасут лекарства и лечебное питание

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Сегодня мы рассказываем о 14-летнем Данииле Спатлове из Татарстана.

У мальчика тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз в легочно-кишечной форме. Даниил теряет вес, дыхательные пути и кишечник забивает густая слизь, состояние осложняется опасной синегнойной инфекцией, разрушающей легкие. Врачи назначили мальчику лечебное питание и терапию дорогими препаратами брамитоб и гианеб. Но у родителей Даниила нет средств на их приобретение.

Из письма Марины Спатловой, мамы Даниила: "У сына тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Симптомы стали проявляться с самого рождения. Даниил очень плохо прибавлял в весе, а к пятому месяцу он даже стал весить меньше, чем при рождении. Сына госпитализировали в больницу, обследовали – тогда впервые и был поставлен диагноз. Болезнь поражает пищеварительную систему и легкие. Бронхолегочная система забивается густой слизью, откашлять ее самостоятельно невозможно, поэтому Даниил часто болеет бронхитами и пневмониями. А четыре года назад при очередном стационарном лечении выяснилось, что течение заболевания осложнилось опасной инфекцией – синегнойной палочкой. Она поражает и разрушает легкие. Врачи назначили терапию эффективными препаратами брамитоб и гианеб, а также специальное лечебное питание. Все это не выдают за счет госбюджета. Самим оплатить лекарства и питание нам не под силу – муж работает на стройке, я дома, ухаживаю за двумя несовершеннолетними детьми. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Даниила Спатлова не хватает 376 038 руб.

Педиатр Пестречинской центральной районной больницы Яна Еремина (с. Пестрецы): "Для лечения инфекций дыхательных путей Даниилу жизненно необходимы ежедневные ингаляции с лекарствами брамитоб и гианеб. Эти препараты позволят бороться с синегнойной палочкой и способны стабилизировать функцию легких, уменьшить частоту обострений. Замене они не подлежат, за год ребенку необходимо пройти шесть курсов лечения. Мальчик также нуждается в дополнительном лечебном питании – из-за нарушений в пищеварительной системе у него появился дефицит веса".

Стоимость лекарств и лечебного питания на год 915 376 руб. 457 600 руб. внес БФ "Татнефть"

81 738 руб. собрали читатели business-gazeta.ru и rusfond.ru

Не хватает 376 038 руб.

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